Normaal gezien vinden in deze periode de bekende Doe-aan-sport-beurs en de Sportprikkels plaats in scholen. Omwille van corona werden deze sportevents niet ingericht dit jaar, maar werd er wel een alternatief voorzien door Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen riep 3 mei 2021 uit tot 'de dag van de bewegingsopvoeding'.

Ze willen dan extra beweging stimuleren én de leerkrachten bewegingsopvoeding in de bloemetjes zetten. Ook PXL-Education werkte hieraan mee in de lagere school 't Molenholleke in Heusden-Zolder. Lector Rosalie Coolkens gaf een presentatie 'Wetenschapsbattle omtrent beweging'. PXL-student Cedric Broux gaf een spectaculaire sessie ‘Parkour’ en PXL-stagiair Dylan Claes wist de kinderen te motiveren met stappentellers.Rosalie Coolkens legt uit: “Het belang van het vak Lichamelijke Opvoeding en de leraar LO worden helaas onderschat. Ondanks dat iedereen gezondheid belangrijk vindt, wordt soms LO nog steeds als minder belangrijk gezien t.o.v. andere vakken. De gezondheid van onze toekomstige generatie staat op het spel. We moeten de leraren LO bedanken om elke dag opnieuw kinderen en jongeren motorisch vaardiger te maken en plezier te laten beleven tijdens het bewegen.” “Voor vele kinderen zijn zij de enige bewegingsexperts met wie ze in aanraking komen.” besluit Rosalie.