Vriendinnen van Julie Van Espen, twee jaar na de moord: “We gaan haar dood nooit achter ons kunnen laten”

Antwerpen

Exact twee jaar geleden werd de 23-jarige Julie Van Espen van het leven beroofd door Steve Bakelmans, een veroordeelde serieverkrachter die niet vrij had mogen rondlopen. Julie groeide uit tot het symbool van seksueel geweld op vrouwen. Intussen zit het gerechtelijk onderzoek in een eindfase, wat betekent dat het assisenproces ten vroegste eind dit jaar kan beginnen. “Hopelijk kunnen we dit hoofdstuk dan eindelijk afsluiten.”