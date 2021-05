UGent-rector pleit voor “slimme mix” van on- en offline onderwijs na corona

Rector Rik Van de Walle wil na de corona-pandemie niet terugkeren naar onderwijs dat enkel op de campus wordt gegeven. De UGent wil werk maken van een “slimme mix” met online onderwijs, maar de balans moet per opleiding gemaakt worden en er is nood aan een afkoelingsperiode. Studentenprotesten in Gent en Brussel tonen ook de nood aan meer georganiseerde buitenactiviteiten. “Ik vind dat we op dat vlak tekortschieten als maatschappij”, zegt Van de Walle.