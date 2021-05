Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames én overlijdens in dalende lijn

De verschillende indicatoren voor de coronacrisis in België bevinden zich in een dalende lijn. Zowel het aantal ziekenhuisopnames als het aantal overlijdens en het aantal bijkomende besmettingen is afgenomen, zo blijkt dinsdagmorgen uit de voorlopige gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week van 27 april tot en met 3 mei zijn dagelijks gemiddeld 192,3 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een daling met 13 procent in vergelijking met vorige week.

De druk op de ziekenhuizen neemt daardoor weer iets verder af. Momenteel liggen er 2.759 coronapatiënten in de ziekenhuizen (-7 procent), van wie er 824 op de afdeling intensieve zorg liggen (-8 procent).

Ook het aantal nieuwe besmettingen daalt. Tussen 24 en 30 april hebben elke dag gemiddeld 3.009 mensen positief getest op COVID-19, wat 16 procent minder is dan een week eerder. Het aantal uitgevoerde test is nochtans met 8 procent gestegen naar gemiddeld 46.976 per dag, maar de positiviteitsratio is gedaald naar 7,3 procent.

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus is in diezelfde week zeer licht gedaald: met 0,4 procent naar gemiddeld 38,6 overlijdens per dag.

Sinds het begin van de epidemie werden al 996.896 bevestigde besmettingen met het coronavirus geteld. Er zijn ook al 24.322 mensen gestorven na een coronabesmetting.

Tot slot blijkt uit de gegevens van Sciensano nog dat al 3,07 miljoen Belgen minstens één keer gevaccineerd werden, wat overeenkomt met 26,7 procent van de bevolking.