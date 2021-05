Ze werken in een sector die voor 99 procent een mannenwereld is. Maar Claudia Snoekx (29) uit Leopoldsburg en Jolien Boonen (28) uit Lommel staan hun vrouwtje op de bouwwerf. Dat laten ze zien in ‘Lady bouwers’, de opvolger van de VTM 2-reeks ‘Lady truckers’.