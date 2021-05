Feest DJ Lucki Luc maakt in mei radio op FM Goud

De Truiense Feest DJ Lucki Luc startte zijn dj-carrière als radiomaker en is ondertussen in heel Vlaanderen bekend als een echte ambiancemaker. De voorbije jaren speelde de populaire dj al op grote festivals zoals Tomorrowland, Dance D-Vision, Hype-O Dream, Kamping Kitsch Club en Moose Bar XXL in het Antwerpse Sportpaleis. Hij is ook het vertrouwde gezicht en uithangbord van discotheek McQueen in Borgloon. Naast het uitbrengen van nieuwe remixen en mash-ups, werkte hij in coronatijden ook mee aan heel wat livestreams. Hij speelde in de McQueen, maar hij stond ook achter de draaitafels tijdens het online Tomorrowland-festival ‘Around The World’. “Dat was fijn om aan mee te werken. Ik heb er destijds ook heel toffe reacties op gekregen”, zegt hij.

Moet er nog feest zijn?

Ondertussen gaat het met de vaccinaties en de besmettingscijfers de goede kant uit, ook al moeten we nog even geduld hebben voordat we terug kunnen gaan feesten. In afwachting van verdere verspoelingen is Feest DJ Lucki Luc blij dat hij de mensen al kan opwarmen met heerlijke feestmixen. “Misschien zijn het wel ‘de laatste honderd dagen’ dat we nog even op ons tandvlees moeten bijten voor we terugkeren naar het normale. Laat het ons hopen. Ik heb er vertrouwen in en ik voel dat de mensen het uitgaan ook enorm hebben gemist en nood hebben aan wat extra ambiance”, zegt de DJ die in februari nog een gratis Valentijn-remix van Eddy Wally’s ‘Chérie’ op de Vlaamse feestvierders losliet.

“Om die wachttijd naar de echte feestjes wat te overbrugggen, keer ik met veel plezier terug naar mijn roots en het is een topidee van FM Goud om van mei een feestmaand te maken. Elke vrijdagavond kunnen luisteraars via de radio en online, tussen 19 uur en 20 uur op een veilige manier genieten van mijn feestmixen. Een uurtje, volle gas, met telkens een nieuw muziekthema dat verwerkt is in de mixen. We starten op vrijdag 7 mei 2021 met de grootste ‘Schlagerhits’. Eén week later kan je helemaal losgehen met de allerbeste ‘Après-ski’. Daarna schakelen we over naar ‘de beste feestklassiekers’ en op 28 mei 2021 eindigen we in de studio met de allerbeste ‘90’s-hits’. En ja, tijdens de mixen ga ik de mensen opzwepen en ze zo zot maken dat ze dadelijk staan te dansen in hun living, of in de tuin als het mooi weer is.”

Interactief

Ook Michel Vanderfeesten van FM Goud kijkt uit naar de bijzondere samenwerking. “Wie ons kent en volgt, weet dat we als zender staan voor feelgood-radio. Dat gevoel stralen onze dj’s en de muziek uit en dat is waarom mensen ons waarderen. Dat merken we in deze bijzondere tijden, waar radio meer dan ooit een vaste vriend is geworden. In mei steken we nog een tandje bij en ruilen we ons ‘Fout Kwartiertje’ in voor een set van Feest DJ Lucki Luc. We verwelkomen hem met open armen in onze studio’s en ik ben ervan overtuigd dat het vier feestelijke vrijdagavonden worden op antenne. In afwachting van de feesten, zijn dit de perfecte muziekvitaminen. Dankzij onze radiostream kan iedereen ter wereld meeluisteren en gezellig meefeesten.”

Voor de thema-uitzendingen kan iedereen vooraf zijn of haar verzoekjes doorsturen. “Als radiozender staan we graag dicht bij onze luisteraars en dat doen we ook tijdens de dj-sets van Feest DJ Lucki Luc. Via de Facebook- en Instagrampagina van FM Goud kan je van maandag tot vrijdag jouw favoriete nummers voor de uitzendingen van vrijdagavond doorsturen. Niet wachten, maar gewoon snel reageren en meedoen is de boodschap”, zegt Michel Vanderfeesten.

Feest DJ Lucki Luc’s roadshow’ is in mei elke vrijdagavond te horen op FM Goud, tussen 19 uur en 20 uur, maar ook te beluisteren via www.fmgoud.be en de Radioplayer-app. De uitzendingen starten op vrijdag 7 mei 2021. In de eerste aflevering staan de ‘Schlagerhits’ centraal. Vervolgens staat komen de ‘Après-skihits’ (14 mei), ‘De beste feestklassiekers’ (21 mei) én ‘De allerbeste 90’s-hits’ aan bod in de thema-uitzendingen.

Feest DJ Lucki Luc is exclusief te boeken bij House of Entertainment.