Eerst wel, dan niet: Annelies Verlinden trekt optie voor testevent La Boum 3 weer in

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zag zich genoodzaakt tot een bruuske bocht over La Boum, het “feest” dat al tot twee keer toe ontaardde in een veldslag in Brussel. Eerst opperde ze dat het eventueel een testevent kon worden. Tegen de avond was het al dat “er voor organisatoren die zich buiten het wettelijk kader plaatsen, zoals de organisatoren van La Boum alleszins geen plaats is.”