Ruud Vormer was afgelopen zondag allerminst tevreden met het spel dat Club Brugge op de mat legde tegen Anderlecht. In een filmpje dat Club Brugge op sociale media postte, is te zien hoe de Brugse kapitein een woede-uitbarsting heeft en zijn ploegmaats op scherp stelt tijdens de rust. Ook de motivatiespeech van Philippe Clement vooraf en de beleving van Bas Dost komen nadrukkelijk in beeld.