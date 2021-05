Lukaku is goed op weg om een legende te worden, maar hoe past hij in het lijstje met de grootste spitsen van Inter?

Guiseppe Meazza, Sandro Mazzola, Christian Vieri, Ronaldo en Diego Milito. Allen maakten ze doelpunten bij het grote Inter en dat doet ene Romelu Lukaku nu ook. De Rode Duivel was van levensbelang in de titel van Inter, die voor het eerst in 11 jaar nog eens landskampioen werd. Lukaku staat al in de geschiedenisboeken van Inter, maar hoe bokst hij op tegenover de allergrootste spitsen van Inter?