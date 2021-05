Van Uytvanck opnieuw niet voorbij Schmiedlova, Mertens laat vier matchballen liggen in dubbelspel

Alison Van Uytvanck (WTA-68) heeft maandag opnieuw niet kunnen winnen van de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA-115), ditmaal in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Franse Saint Malo (gravel/92.742 euro). Met 2-6, 7-5 en 6-3 trok Schmiedlova in 2 uur en 41 minuten de partij naar zich toe. Elise Mertens heeft zich op het WTA 1.000-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid (gravel/2.549.105 euro) dan weer niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het dubbelspel.