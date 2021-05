Ontwerpster Eva Janssens maakt genderneutrale bruidsmode

De Gentse ontwerpster Eva Janssens toont in haar nieuwe campagne dat bruidsmode ook genderneutraal kan zijn. In samenwerking met content creator en model Gerrit Elen, toont ze ontwerpen die inclusieve liefde vieren.

Op de beelden in de campagne poseert de androgyne Gerrit Elen onder meer bij een weelderig buffet. Het model draagt een crèmekleurige blazer met glanzende afwerking, maar verschijnt ook in een hemd met rugdecolleté en in een jurk met transparante zones over een zwarte pantalon. Verder valt een witte top met tulen foulard en broche op tussen de foto’s.

De boodschap achter de campagne is duidelijk. “Voor mij maakt het niet uit wie mijn winkel binnenstapt. Zolang er interesse is in het vieren van de liefde, is er een mogelijkheid om samen een garderobe samen te stellen”, aldus Eva Janssens in het persbericht. Prijzen starten vanaf 1.000 euro. Meer info via evajanssens.be

© Ellen Claes

© Ellen Claes

© Ellen Claes