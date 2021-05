Johnson hoopt dat social distancing tegen eind juni niet meer nodig is in Engeland

De Britse premier Boris Johnson denkt dat de kans groot is dat de afstandsregels in Engeland tegen eind juni afgelast kunnen worden. Dat zei hij maandag tijdens een bezoek aan de Noord-Engelse stad Hartlepool. Dat zal wel alleen maar mogelijk zijn als het aantal nieuwe besmettingen stabiel blijft. Momenteel heeft het VK een zevendagenincidentie van ongeveer 23 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners.