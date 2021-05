Denemarken schrapt ook Johnson & Johnson-vaccin uit vaccinatiecampagne

Denemarken zal het coronavaccin van Johnson & Johnson niet langer inzetten in zijn vaccinatiestrategie. Dat heeft het Deense gezondheidsinstituut Sundhedsstyrelsen maandag aangekondigd. Eerder besliste Denemarken al om het vaccin van AstraZeneca niet langer toe te dienen. Een meerderheid in het Deense parlement is wel voorstander om beide vaccins op vrijwillige basis ter beschikking te stellen van personen die dat wensen.

De beslissing komt er nadat er verschillende meldingen van een combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes waren gesignaleerd in de Verenigde Staten. Het Europees geneesmiddelenbureau EMA oordeelde eind april dat een combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes wel degelijk als erg zeldzame bijwerking van het coronavaccin van Johnson & Johnson in de bijsluiter moest worden opgenomen, maar dat de voordelen nog steeds ruimschoots de doorslag geven.

“Het is duidelijk dat dit een moeilijke beslissing was, zeker aangezien we ons midden in de epidemie bevinden en ook het coronavaccin van AstraZeneca al hebben opzijgeschoven”, zei Helene Probst, adjunct-directeur van het Deense gezondheidsinstituut. De maatregel wordt genomen omdat de epidemie in Denemarken momenteel goed onder controle is en er goede vooruitgang wordt gemaakt met de andere coronavaccins, klinkt het.

Door het schrappen van het vaccin van Johnson & Johnson loopt de vaccinatiecampagne vertraging op. De laatste doelgroep, met Denen tussen 25 en 39 jaar, zou tot vier weken langer moeten wachten op een eerste prik. Het gezondheidsinstituut sluit echter niet uit dat de entstof eventueel later toch nog toegediend zou kunnen worden “indien de situatie in Denemarken zou veranderen”.

Midden april besliste Denemarken om een vergelijkbare reden al om het vaccin van AstraZeneca niet langer te gebruiken.

De vaccins van Johnson & Johnson en AstraZeneca zullen nu waarschijnlijk vrijwillig en gratis beschikbaar worden gemaakt voor personen die dat wensen. Daarover bereikte een meerderheid in het Deense parlement maandagmiddag een overeenkomst.