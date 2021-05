Indiase variant duikt steeds vaker op in ons land, kunnen we hem tegenhouden?

Er gaat nauwelijks een dag voorbij zonder dat de Indiase variant ergens in ons land opduikt. Afgelopen weekend raakte bekend dat de mutant was vastgesteld bij drie Hasseltse gezinnen. Nu blijkt dat ook 17 bemanningsleden van een olietanker in de Antwerpse haven besmet zijn met de variant. De gezinnen en zeelieden verblijven momenteel in quarantaine. Zal dat volstaan om een verdere verspreiding te voorkomen?