De organisatoren van La Boum hebben bij de Brusselse politie een aanvraag ingediend om een derde editie van hun evenement te organiseren. Moeten we opnieuw vrezen voor een veldslag in en rond het Ter Kamerenbos? “Zonder overleg tussen enerzijds organisatoren en anderzijds ordediensten en stadsbestuur dreigt het een derde keer te ontsporen”, zegt een specialist in crowd control.