Sint-Truiden

In de Haspengouwlaan in Sint-Truiden zijn zondagnamiddag twee voertuigen gebotst. Bij dat ongeval rond 16 uur raakte de 37-jarige S.M. uit Sint-Truiden gewond.

Rond 17.30 uur is zondagnamiddag een ongeval gebeurd in de Herestraat in Sint-Truiden. Daar botsten twee voertuigen. De 50-jarige M.H. uit Gingelom liep verwondingen op. maw