Afscheid nemen in tijden van corona

“Zoals vroeger gebruikelijk was in mei, werden de straten versierd en bestrooid met veldbloemen”, vertelt schoolzoon René Luyten. “Toen de lijkwagen zijn huis passeerde bij het naar de kerk rijden, strooiden de familie en buurt bloemen op de weg als teken van dank op de weg. Prachtig was dat. Nieuwe manieren van afscheid nemen in coronatijd. De buurtpolitie hield een oogje in het zeil. Alles verliep veilig en coronaproof. Een mooi afscheid van een mooi figuur.”