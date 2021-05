Bewoners vinden pistool met munitie in tuin bij graafwerken

Tongeren

In de Zagerijstraat in Tongeren hebben bewoners maandagvoormiddag een pistool gevonden bij werken in de tuin. Er stak ook munitie in de ondergrond. “Het pistool is verroest en onbruikbaar. Het gaat niet om oorlogsmunitie”, aldus de politie van Tongeren. Vermoed wordt dat de vorige bewoner zijn pistool met munitie in de tuin onder de grond heeft gestoken toen de nieuwe wapenwet van kracht werd en alle wapens moesten worden geregistreerd. De politie onderzoekt dit verder. maw