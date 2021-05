Influencer Ruth van Soom heeft borstkanker en roept iedereen op om zich te controleren

In de Instagram-post legt Ruth Van Soom uit dat ze heeft getwijfeld om de informatie te delen omdat ze persoonlijke zaken normaal voor zichzelf houdt. Toch wil ze het slechte nieuws dat ze op 1 maart kreeg, delen. “Omdat het helaas nog meer levens zal beïnvloeden in de toekomst.”

Op de eerste dag van maart kreeg ze een telefoontje van haar gynaecoloog, die haar vertelde dat ze borstkanker heeft. “Ik herinner me niet exact hoe ik me voelde, maar ongeloof en angst waren de meest aanwezige emoties. Na het telefoontje belandde ik in een emotionele rollercoaster. Ik had verschillende angstaanvallen en was constant duizelig”, staat er te lezen.

Twee weken na haar diagnose had Van Soom een borstsparende operatie om haar tumor te verwijderen. “Toen ik op controle ging bij mijn oncoloog, kreeg ik te horen dat ik twintig weken chemo zou moeten krijgen, gevolgd door radio- en hormoontherapie. Dit is een van de grootste minpunten als je kanker krijgt op jonge leeftijd”, schrijft ze.

“Het is te belangrijke informatie om niet te delen, want één op negen vrouwen zal in haar leven met deze ziekte geconfronteerd worden. Dus alsjeblieft, leer je lijf kennen en controleer jezelf regelmatig. Ik ging naar de gynaecoloog op 5 oktober 2020 en er was niets aan de hand. Op 14 februari ontdekte ik de tumor zelf en deze was al 24 millimeter groot. Ik was bang om naar de dokter te gaan, maar ben blij dat ik het heb gedaan. Hoe langer je wacht, hoe erger de situatie. Zeg dit aan iedere vrouw die je kent, want tijd kan een belangrijk verschil maken.”