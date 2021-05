Genk/Heusden-Zolder

De procureur eiste maandag celstraffen tussen 24 en 48 maanden voor zeven verdachten in een groot drugsdossier. “Het ging om een plantage van 1.879 planten. Dat is zelden gezien in Limburg”, zo sprak de aanklager. De plantage werd ontdekt na een inval in een café in Genk.