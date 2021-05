Vrouw spuwt agenten in het gezicht in Scherpenheuvel-Zichem

De politie Demerdal (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg het voorbije weekend melding dat een vrouw met blauwe plekken en bloedende voeten in de Kattestraat te Scherpenheuvel-Zichem zat. De vrouw had een geschil gehad met haar vriend in Aarschot en werd daar afgezet door een passant. De vrouw ging gewillig met de politie mee naar het politiekantoor . Onderweg begon ze echter een bizar gedrag te vertonen waardoor de agenten beslisten om eerst met haar langs het ziekenhuis te rijden. Daar sloeg de stemming van de vrouw volledig om en werd ze agressief . Zij weigerde iedere medewerking en moest uiteindelijk in de boeien geslagen worden. Zij spuwde daarbij twee agenten in het gezicht. De vrouw werd ter ontnuchtering opgesloten in de cel. Zij zal zich voor de rechtbank in Leuven moeten verantwoorden. (tb)