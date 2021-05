Wereldkampioen boksen Ryad Merhy wil record van Matthias Casse aanvallen in De Container Cup

De Container Cup duikt alweer de laatste van vijf weken in. Maandagavond proberen bokser Ryad Merhy en springruiter Jos Verlooy om triatleet Marten Van Riel van de troon te stoten. We spraken met beide sporters vlak voor ze de container betraden.

Ryad Merhy (video bovenaan)

Bokser

Leeftijd: 28

Lengte: 1m81

Gewicht: 103kg

Hartslag in rust: 60

Palmares: Allereerste Belgische wereldkampioen bij de mannen in het boksen (WBA, cruisergewichten)

“Een bokser is een complete atleet. Dan moet je kunnen afzien. Ik denk dat ik een goed resultaat ga neerzetten.” Mehry wil ook het record op de benchpress aanvallen. Het seizoensrecord staat op naam van rugbyer Gillian Benoy met 130 kilogram, het all time record werd gevestigd door Matthias Casse met 140 kilogram. “Dat is een gewicht dat ik zonder moeite kan dragen”, belooft Mehry.

Jos Verlooy (video hierboven)

Ruiter

Leeftijd: 25

Lengte: 1m89

Gewicht: 70kg

Hartslag in rust: 53

Palmares: Verkozen tot Beste Belgische ruiter van 2020, goud op het EK jumping met het Belgisch team, 2x Belgisch kampioen jumping

In de ruitersport moet toch vooral het paard het meeste fysieke werk opknappen. Is een ruiter fysiek dan wel in orde? “Zeker en vast”, meent Jos Verlooy. “Ik denk dat voor elke topsport die je uitoefent op het hoogste niveau je fysiek in orde moet zijn. Dat is bij de paardensport niet anders. Ik ben dagelijks bezig met fysiek in orde te zijn.”

Rangschikking mannen

1 Marten Van Riel 8.00.37

2 Jorre Verstraeten 8:07.53

3 Luka van den Keybus 9:00.89

4 Thierry Neuville 9.04.89

5 Gillian Benoy 9.11.41

6 Jean-Marc Mwema 9:23.32

7 Tim Declercq 9:36.25

8 Jarni Amorgaste 9:38.86

9 Isaac Kimeli 10.14.03

10 Jasper Philipsen 10:16.15

11 Hendrik Tuerlinckx 10.28:87

12 Stoffel Vandoorne 10:41.69

13 Louis Croenen 11:47.50

14 Ewoud Vromant 14:33.73

15 Luca Brecel 16:35.12

Rangschikking vrouwen

1 Paulien Couckuyt 10:17.67

2 Lotte Kopecky 10:18.47

3 Delfine Persoon 10:40.36

4 Lize Broekx 10:41.86

5 Ceylin Alvarado 11:15.28

6 Mad Max 12:54.28

7 Loena Hendrickx 12:57.36

8 Lianne Tan 13:00.85

9 Julie Allemand 13:02.60

Volgende kandidaten:

Nele Gilis

Alexander Hendrickx

(Maarten Delvaux)