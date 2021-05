Gezochte vrouw verstopt zich onder bed in huis in Scherpenheuvel-Zichem

Diest

De politie Demerdal (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) werd het voorbije weekend naar een woning aan de Heidebosstraat in Scherpenheuvel-Zichem ontboden. Een taxichauffeur had er vier personen afgezet .Toen hij wou vertrekken, merkte hij dat zijn dagopbrengsten en zijn bestuurderskaart verdwenen waren. Toen hij verhaal ging halen bij de bewoner kreeg hij zonder problemen zijn geld terug op voorwaarde dat hij de politie niet zou bellen. De bestuurderskaart was echter onvindbaar. De man belde daarop toch de politie . Bij aankomst waren de gasten verdwenen. De agenten troffen echter in de woning onder het bed een vrouw aan die gezocht werd voor het niet-naleven van het elektronisch toezicht . Zij werd opgesloten in de gevangenis in Hasselt. De verdachte van de diefstal wordt verder opgespoord. (tb)