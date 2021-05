De 29-jarige Roemeense Simona Halep (WTA 3), voormalige nummer één van de wereld en winnares van Roland Garros in 2018 en Wimbledon in 2019, wordt dinsdag de tegenstandster van Elise Mertens (WTA 16) in de achtste finales van het WTA 1000-toernooi in het Spaanse Madrid (gravel/2.549.105 euro).