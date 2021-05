GO! Campus Genk eerst overleden collega met monument op speelplaats

Op 24 februari moesten GO! Campus Genk Middenschool en GO! Campus Genk Altea geheel onverwacht afscheid nemen van Liesbet Laenen, een geweldige leerkracht, fijne collega en een fantastische vrouw. In samenwerking met Liesbets echtgenoot Ivan Schoofs organiseert de school een theelichtjesverkoop. Met

“Het overlijden van Liesbet zorgde voor een emotionele schokgolf bij zowel de leerkrachten als de leerlingen”, vertelt directrice Natacha Peeters van GO! Campus Genk. “Liesbet was een graag geziene leerkracht en haar heengaan laat een enorme leegte achter. Wij weigeren haar te vergeten en organiseren daarom het project Go Shine om haar te herdenken.”

Liestbets echtgenoot Ivan Schoofs kon via sponsoring 12.000 theelichtjes aankopen. Deze theelichtjes worden verkocht aan 1 euro per stuk. Via verschillende kanalen zullen de leerlingen de lichtjes aan de man proberen te brengen. Met de opbrengst wordt het 'monument Laenen' aangekocht. Onlangs kozen de leerlingen de invulling van dit monument. In een algemene enquête mochten de leerlingen voorstellen opperen om de speelplaats aan te passen.

Chillroom

Na een grondige selectie werden de voorstellen teruggebracht tot zeven concrete mogelijkheden, van voetbalkooien en hangmatten tot een groter afdak. Uiteindelijk kozen de leerlingen online voor het inrichten van een 'chillroom', een rustig plekje om te vertoeven. “Deze chillroom zal de naam 'monument Liesbet Laenen' dragen”, vertelt directrice Peeters. “Zo krijgen haar naam en beeltenis een permanente plek op onze school.”