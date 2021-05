Vaccinatie van 16- en 17-jarigen kan Pukkelpop deze zomer redden

Het ziet er naar uit dat de 16- en 17-jarigen nog deze zomer hun eerste inenting tegen het coronavirus kunnen krijgen. De taskforce werkt aan een advies om deze jongeren tegen de zomervakantie te prikken. Dat opent meteen mogelijkheden voor het festival Pukkelpop. Pukkelpop staat laat op de festivalkalender en wordt elk jaar rond het derde weekend van augustus georganiseerd. Omdat tegen dan alle 18-plussers al zeker één keer ingeënt zullen zijn en de 16- en 17-jarigen snel zullen volgen, komen we in een andere wereld terecht. Echt grote massabijeenkomsten zijn nog niet voor onmiddellijk. Er wordt vooral naar voorbeelden in het buitenland gekeken. Maar toch zal, onder welbepaalde voorwaarden, zeker iets mogelijk zijn, om zo tegemoet te komen aan de groep jongeren die door alle coronabeperkingen een zware tijd achter de rug hebben.