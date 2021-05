Door de coronacrisis worden steeds minder mensen begraven. Nog nooit was het aantal crematies zo hoog als in 2020. Dat geldt zowel voor het absolute aantal crematies als het aandeel crematies tegenover het aantal overlijdens. Terwijl in 2010 in 57,4 procent van de overlijdens werd gekozen voor een crematie, was dit aandeel in 2020 opgelopen tot 74 procent. Limburgs marktleider Donkers zit aan 80 procent.