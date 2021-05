Jos De Man, echtgenoot van ‘Thuis’-actrice Leah Thys, overleden

Droevig nieuws voor Leah Thys, bekend als Marianne in de populaire soap Thuis. Afgelopen nacht is haar echtgenoot Jos De Man overleden op 88-jarige leeftijd. Hij kampte al enkele jaren met gezondheidsproblemen.

Een precieze doodsoorzaak is niet bekend, maar Jos De Man ondervond al enkele jaren long- en hartproblemen. Het Laatste Nieuws berichtte dat de echtgenoot van actrice Leah Thys (75) in de nacht van zondag op maandag op 88-jarige leeftijd is overleden. Het koppel was al 37 jaar samen en stapte in 2009 in het huwelijksbootje. Kinderen hebben ze samen niet. De Man heeft wel een zoon, politicus Filip De Man (65, Vlaams Belang), en een dochter, actrice Brigitte De Man (64). Zij was te zien in onder andere Familie en Zone stad.

De Man en Thys leerden elkaar kennen op de set van de VRT-reeks Beschuldigde, sta op. De Man acteerde toen nog, maar trok zich daarna terug uit de schijnwerpers. Hij werkte onder andere als advocaat en als journalist in Nederland. Vorige zomer vertelde Thys in een interview nog dat haar echtgenoot ook zelf boeken schreef, maar die maar aan een heel beperkt publiek liet lezen. “Hij schrijft vooral voor zichzelf en in kleine oplage voor vrienden. Ik vind het zonde, want hij schrijft ontzettend goed. Zijn laatste boek ging over de Europese Unie. Ja ja, ik heb een héél, héél slimme man.”