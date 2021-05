Een wonderbaarlijk snel herstel: Vincenzo Nibali doet dan toch mee aan de Giro

Op 14 april kwam Nibali tijdens een trainingsrit ten val. Hij liep daarbij een breuk op in de rechterpols en moest geopereerd worden. Desondanks hoopte Nibali toch klaar te geraken voor de Giro.

Nibali kwam voor het laatst in actie op 20 maart. Toen eindigde hij in Milaan-Sanremo als 35e. Nibali won de Giro in 2013 en 2016. Hij won zeven ritten in de ronde van Italië.

De 104e Giro gaat op 8 mei van start met een tijdrit over 8,6 km in Turijn. De rittenkoers eindigt op 30 mei met een tweede individuele tijdrit, over ruim 29 km naar Milaan.