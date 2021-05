Billie Eilish zweert de baggy look af en gaat voor supervrouwelijk op Vogue-cover

We zijn het gewoon om de Amerikaanse popster Billie Eilish te zien in oversized kleding, maar voor de nieuwste cover van de Britse Vogue ging ze uit die kleren. Ze sprong in een lingeriesetje dat haar vrouwelijke rondingen meer dan ooit in de kijker zet.

Op de coverfoto, gemaakt door fotograaf Craig McDean, draagt de 19-jarige Your power-zangeres een poederroze korset met kanten details in zandkleur. Styliste van dienst Dena Giannini combineerde het stuk lingerie met een latex rok in zandkleur en bijpassende handschoenen. Het haar van de blondine was op een vintage manier gemodelleerd en haar make-up was glamoureus naturel. “Ze omarmt een klassieke pin-uplook”, schrijft het magazine over de shoot.

De foto’s zijn een grote verandering voor Eilish, die in het bijhorende interview zegt dat haar lichaam ooit haar “diepste onzekerheid” was. Het was zelfs de reden achter haar depressie, waardoor ze steeds voor wijde kleren koos. Nu staat ze anders tegenover haar lichaam en accepteert ze het zoals het is. “Het gaat erom dat je je goed voelt”, aldus de ster nog. “Je lichaam en je huid tonen – of niet – mag je geen enkel respect ontnemen. Als je voelt dat je er goed uitziet, dan zie je er ook goed uit.”

Binnenin het juninummer staan nog andere gewaagde foto’s van de zangeres in een poederroze, zijden jurk en een zwart niemendalletje.

