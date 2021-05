Brussels gewest vermindert tussentijd AstraZeneca-vaccin naar acht weken

In het Brussels gewest wordt de tijd die tussen de toediening van de eerste en tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin zit, teruggebracht van twaalf naar acht weken. De Brusselse gezondheidsinspectie heeft daarvoor de toestemming van de taskforce vaccinatie gekregen, kondigt Inge Neven maandag aan op de wekelijkse persmeeting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het is niet geweten of Vlaanderen en Wallonië die tactiek zullen volgen.

“Wij doen het om nu iets sneller twee dosissen te kunnen toedienen. We hoorden toch dat er vraag naar was, want de drie maanden wachttijd was toch een ongemak voor meerdere personen”, vertelt Neven. “Het is zeker zo dat we denken daardoor sneller de verschillende afspraken in te vullen. Dat klopt”, geeft ze nog mee.

In het Brussels gewest werd vorige week een recordaantal van 47.023 dosissen toegediend en in de komende week zijn er liefst 63.400 vaccins beschikbaar. De beschikbare tijdslots vullen zich vlotjes in, maar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wil een teveel aan stock vermijden. In Brussel daalt de leeftijdslimiet voor mensen die zich kunnen laten vaccineren sneller dan in Vlaanderen en Wallonië, mede doordat er een jongere bevolking is. Alle 46-plussers hebben gisteren hun uitnodiging voor vaccinatie per sms of mail gekregen en ontvangen deze week nog een brief per post. De 41- tot 45-jarigen mogen zich op de wachtlijst inschrijven via het Brusselse aanmeldingsplatform Bruvax.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie evalueert elke week of ze nieuwe leeftijdsgroepen uitnodigt, maar probeert intussen ook nog ouderen te motiveren. Het doel om 70 procent van de 65-plussers te vaccineren en groepsimmuniteit te creëren, is maar nipt behaald in Brussel, dat achterligt op Vlaanderen en Wallonië.

“Het is een evenwicht zoeken tussen het motiveren van de ouderen om zich te laten vaccineren en zeker niet te veel dosissen in stock hebben. We evalueren elke week of we de leeftijdsgroep laten dalen. Het hangt echt af van de invulling van het aantal afspraken. Van zodra we leveringen hebben, openen we extra slots”, verduidelijkt Neven. “De boodschap is echt om regelmatig op Bruvax te kijken indien je niet onmiddellijk een plaatsje vindt. Er zijn regelmatig extra afspraken die worden opengezet wanneer een levering bevestigd wordt”, vervolgt ze.

Het aantal vaccins per uur in de verschillende centra kan nog worden opgedreven en maandag is het tiende Brusselse vaccinatiecentrum geopend in het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek. In totaal werden in Brussel al meer dan 380.000 vaccins gezet en kregen 93.000 mensen al een tweede dosis.

