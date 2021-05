Weggestuurde kandidaat toch de mol of verklapt in het sprookjesboek? Alle theorieën op een rijtje

De mollenjagers bekomen nog van de verbijsterende aflevering van zondagavond waaruit bleek dat iederéén op Philip als mol had gegokt, terwijl net hij een rood scherm kreeg. Tenzij Philip natuurlijk nog terugkeert als tweede mol, zoals een van de theorieën luidt. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat de mol verscholen zat in de tegenspeler van Annelotte. Of dat een legpuzzel de weg wijst naar de saboteur. Of stond de mol gewoon afgebeeld in het boek waarmee aflevering 7 begon?