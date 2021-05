We mogen voorzichtig zeggen dat de coronapiek van de afgelopen weken voorbij lijkt te zijn want opnieuw daalt het aantal coronabesmettingen in Limburg lichtjes. Toch moeten we nog steeds waakzaam zijn voor het virus en de maatregelen goed blijven opvolgen want de druk op de ziekenhuizen is en blijft nog steeds zeer groot.