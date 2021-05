Astana rekent op jonge kopman Vlasov en ervaren rotten Sanchez en Izaguirre in de Giro

Als kopman rekent het op de jonge en ambitieuze Rus Aleksandr Vlasov, die dit jaar tweede werd in Parijs-Nice en derde in de Ronde van de Alpen. Naast het jonge talent maken ook ervaren rotten zoals Spaans kampioen Luis Leon Sanchez en diens landgenoot Gorka Izaguirre deel uit van de selectie van het Kazachs wielerteam.

“Met Vlasov zetten we vol in op een hoge plaats in het algemeen klassement. Hij kan een van de favorieten worden in de Giro. Daarnaast gaan we met ervaren rijders als Sanchez en Izaguirre voluit voor ritwinst. Zij weten wat het is om ritten te winnen in grote rondes”, aldus Giuseppe Martinelli, sportief directeur van Astana.

Vlasov nam vorig jaar een eerste keer deel aan de Giro, maar moest toen vanwege een gezondheidsprobleem de handdoek al in de tweede rit in de ring werpen. De Italianen Fabio Felline, Matteo Sobrero en Samuele Batistella, de Colombiaan Harold Tejada en de Kazach Vadim Pronskiy vervolledigen de selectie van Astana.

De Giro gaat op 8 mei van start in Turijn met een korte individuele tijdrit en eindigt op 30 mei in Milaan, eveneens met een tijdrit.