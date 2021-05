AG2R Citroën Team laat Lawrence Naesen, met Giro-deelname, debuteren in grote ronde: “Bruikbaar in nerveuze ritten”

Lawrence Naesen is maandag opgenomen in de selectie van AG2R Citroën Team voor de Ronde van Italië. Voor de 28-jarige broer van Oliver wordt het zijn eerste deelname aan een Grote Ronde.

“Lawrence staat voor zijn eerste rittenkoers van drie weken. Als specialist van de klassiekers van het noorden zal hij heel bruikbaar zijn in de nerveuze vlakke ritten, waar het belangrijk is onze kopmannen te beschermen. Deze eerste Grote Ronde uit zijn carrière moet hem in staat stellen een basis te leggen voor de toekomst”, zegt sportdirecteur Laurent Biondi.

Het team bestaat verder uit vijf Fransen: François Bidard, Geoffrey Bouchard, Clément Champoussin, Tony Gallopin en Alexis Gougeard. De Amerikaan Larry Warbasse en de Italiaan Andrea Vendrame vervolledigen de selectie. AG2R mikt in eerste instantie op dagsucces.

De 104e Giro start zaterdag (8 mei) in Turijn.