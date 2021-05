Iedereen die een printer heeft van Hewlett-Packard (HP), moet van het bedrijf 150 euro krijgen per toestel. Dat is het standpunt van verschillende consumentenorganisaties in Europa, waaronder het Belgische Test Aankoop, omdat het Amerikaanse bedrijf volgens hen verhindert dat consumenten generieke inktpatronen zouden gebruiken in hun printer. Ze stuurden het Amerikaanse bedrijf een ingebrekestelling.