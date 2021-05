2.000 jaar oude Tongenaren heten bezoekers welkom in Gallo-Romeins Museum

Voor het eerst in België reconstrueerden specialisten het hoofd van enkele mensen die leefden in de Romeinse tijd. Vanaf 1 mei zijn de levensechte reconstructies te zien in de inkomhal van het Gallo-Romeins Museum. De installatie is vrij toegankelijk.

Aan de Beukenbergweg in Tongeren legden archeologen in 2013 een begraafplaats uit de Romeinse tijd bloot. Vooral één graf, met daarin de skeletresten van drie personen, trok de aandacht. Skeletonderzoek leert dat het gaat om een man van 40 à 50 jaar oud en twee kinderen: een meisje van een jaar of 3 en een jongen van rond de leeftijd van 6 jaar. Uit DNA-onderzoek blijkt dat de kinderen broer en zus waren. De man was biologisch niet aan hen verwant, hij was dus niet hun vader. De schedelresten van de man en de jongen zijn uitzonderlijk goed bewaard. DNA-analyses gaven de kleur van hun ogen, huid en haar prijs. Zo konden specialisten de gezichten van het tweetal betrouwbaar reconstrueren.

Kippenvel

Het resultaat is te zien in de inkomhal van het Gallo-Romeins Museum. Ook het wat en het hoe van de reconstructietechniek worden er toegelicht. De bezoekers krijgen ook de authentieke schedels te zien. De reconstructies maken deel uit van een groter syntheseonderzoek, uitgevoerd door het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC). Doel is onder andere te achterhalen wat de herkomst is van de eerste generaties bewoners van Tongeren. Het Gallo-Romeins Museum volgt het onderzoek op de voet.

“Het Gallo-Romeins Museum werkt samen met tal van wetenschappelijke specialisten”, zegt burgemeester Patrick Dewael. “Hun doel is het Romeinse verleden van Tongeren stukje bij beetje bloot te leggen. Dat maakt onze stad uniek. Het is een blijvende inspiratiebron voor ons kwalitatief kunst-, erfgoed- en cultuurbeleid.” Ook schepen van Cultuur An Christiaens vindt de reconstructies zijn verbluffend. “Ze bezorgen me kippenvel. Je komt oog in oog te staan met de mensen die hier tweeduizend jaar geleden leefden. Ze maken een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum nu extra aantrekkelijk.”