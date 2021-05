Thijs en Marie Lambrix: hij is doelman bij voetbalclub Lommel, zij libero bij volleybalclub LVL. — © Luc Daelemans

Volleybal/Voetbal

In de reeks Bloedband gaan we op zoek naar (top)sporters binnen een en hetzelfde gezin. Maar dan wel over verschillende sporttakken heen. Vandaag Thijs (19) en zus Marie (18) Lambrix. Oftewel voetbal ‘meets’ volleybal.