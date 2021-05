Supersobere 1 mei-stoet trekt door de Genkse straten

Corona hield de traditionele Genkse O-parade voor de tweede keer op rij binnen. Toch was er een beetje leven in de Genkse straten, al was het de soberste 1 mei-stoet ooit.

Tegen de middag klonk de bel van belleman Jempi door de straten van het Genkse centrum. In deze coronatijd bracht hij een opbeurende boodschap: ‘Volhouden, alles komt goed’, was er op zijn outfit te lezen. Maar daar bleef het niet bij. Zijn volgelingen, leden van het feestcomité van de Grotestraat, deelden bloemetjes uit aan de mensen die aan de deur kwamen kijken of aan toevallige voorbijgangers. En in gedachten, maar ook op Facebook, hoorden we de Rollenzengers hun prachtige '‘t Es méé' (Het is mei) zingen in een bomvolle Martinuskerk. Het zal allemaal voor volgend jaar zijn.