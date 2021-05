Ruim een op drie te snel in Hoeselt

Bilzen/Hoeselt/Riemst

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft zondag snelheidscontroles gehouden op vijf plaatsen in de zone. Van de 1.199 gecontroleerden reden er 176 te snel. De radar stond in Bilzen opgesteld op de Taunusweg, de Rode Kruislaan en Heesveld. In Hoeselt waren er snelheidsmetingen op de Pasbrugstraat en in Riemst was dit op de Visésteenweg. Het hoogste overtredingspercentage was in Hoeselt in de Pasbrugstraat. Daar reed meer dan een bestuurder op drie te snel. Een van de overtreders reed er 98 km/u in de bebouwde kom. maw