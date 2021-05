NBA-ster Luka Doncic verbolgen over mysterieuze straf: “Ik weet echt niet wat er gebeurde”

De Dallas Mavericks hebben een pijnlijke nederlaag geleden in de NBA. En Luka Doncic was de gebeten hond van dienst.

De Mavericks gingen met 111-99 onderuit tegen de Sacramento Kings, goed voor hun 28ste nederlaag van het seizoen. Daarmee staat het team van Doncic, die goed was voor 30 punten, wel nog steeds vijfde in de Western Conference. Dat levert een plekje in de play-offs op.

Het Sloveense supertalent kreeg in het slot van de partij echter zijn 15de technische fout (een gele kaart in het basketbal, red.). Als hij er nog eentje krijgt, dan wordt Doncic één wedstrijd geschorst. Maar niemand wist meteen waarom hij moest gaan douchen. Nadat coach Rick Carlisle naar binnen werd gestuurd door het scheidsrechterlijke viertal, volgde er een time-out. Doncic liep even naar de jurytafel, keek naar een van de refs en kreeg zijn tweede technische fout van de wedstrijd. Bizar en dus kon de Sloveen zijn oren niet geloven.

“Ik heb geen enkel idee waarom ik een tweede technische fout kreeg”, aldus Doncic na afloop. “Misschien omdat ik tijdens de time-out de bal naar de ring gooide? Maar als je daar al eentje voor gaat geven, dat is… Ik weet het echt niet. Vanaf nu ga ik er geen meer krijgen, geen nood. En trouwens, die eerste zouden ze ook opnieuw moeten intrekken. Ik zei gewoon hell no nadat ik een fout geen fout vond. Dat mocht blijkbaar niet.”

© AP

Philadelphia profiteert van nederlaag Brooklyn

De Sixers, die na een verlenging met 111-113 won van San Antonio, zijn opnieuw de leider in de Eastern Conference van de NBA. Brooklyn ging immers met 117-114 onderuit tegen Milwaukee.

Philadelphia telt evenveel zeges als Brooklyn, maar verloor één match minder. De 76ers haalden het in de verlenging van San Antonio met een buzzer beater van Ben Simmons, die een rebound lukte na een gemiste poging van Joel Embiid. Die laatste blonk uit bij Philadelphia met 34 punten en 12 rebounds.

Brooklyn verloor nipt met 117-114 van Milwaukee, dat kon rekenen op een uitstekende Giannis Antetokounmpo (49 ptn), de tweevoudige MVP. Een ultieme poging van Kevin Durant (42 ptn, 10 rbds) om de score in evenwicht te brengen, ging de mist in. De Bucks blijven derde in de Eastern Conference, voor New York. De Knicks wonnen met 97-122 bij Houston, rode lantaarn in de Western Conference.

In die Western Conference greep Phoenix opnieuw de koppositie na een 120-123 zege in Oklahoma City. Devin Booker was de topscorer bij de Suns met 32 punten. Utah, dat zondag niet in actie kwam, is tweede met een even goed rapport. Maar het presteerde minder in de onderlinge duels.

Uitslagen:

Charlotte - Miami 111 - 121

Boston - Portland 119 - 129

LA Lakers - Toronto 114 - 121

Dallas - Sacramento 99 - 111

Houston - New York 97 - 122

Oklahoma City - Phoenix 120 - 123

San Antonio - Philadelphia 111 - 113 (n.v.)

Milwaukee - Brooklyn 117 - 114

Standen (winstpercentage, gespeelde wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 67,2 64 43 21

2. Brooklyn 66,2 65 43 22

3. Milwaukee 62,5 64 40 24

4. New York 56,3 64 36 28

5. Atlanta 53,8 65 35 30

6. Miami 53,8 65 35 30

7. Boston 52,3 65 34 31

8. Charlotte 48,4 64 31 33

9. Indiana 47,6 63 30 33

10. Washington 45,3 64 29 35

11. Toronto 41,5 65 27 38

12. Chicago 40,6 64 26 38

13. Cleveland 32,8 64 21 43

14. Orlando 31,3 64 20 44

15. Detroit 29,7 64 19 45

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 71,9 64 46 18

2. Utah 71,9 64 46 18

3. Denver 67,2 64 43 21

4. LA Clippers 66,2 65 43 22

5. Dallas 56,3 64 36 28

6. Portland 56,3 64 36 28

7. LA Lakers 56,3 64 36 28

8. Memphis 50,8 63 32 31

9. Golden State 50,0 64 32 32

10. San Antonio 49,2 63 31 32

11. New Orleans 45,3 64 29 35

12. Sacramento 42,2 64 27 37

13. Oklahoma City 32,3 65 21 44

14. Minnesota 30,8 65 20 45

15. Houston 24,6 65 16 49

Programma van maandag:

Detroit - Orlando

Washington - Indiana

New Orleans - Golden State

Atlanta - Portland

Chicago - Philadelphia

Memphis - New York

Utah - San Antonio

LA Lakers - Denver