Vrouw ziet op rekening hoe ober haar omschrijft en kan daar niet om lachen

Ze moest wat stoom aflaten, dus ging een Amerikaanse vrouw op café in Washington om wat cocktails te drinken. Ze verslikte zich evenwel in haar margarita toen ze zag hoe de ober haar omschreef. “Respectloos”, noemt ze het.

Vier drankjes nuttige de vrouw die avond, goed voor een totaal van 64 dollar. Maar het was niet dat deel van de rekening waar ze zich door verslikte. Wel de naam die de ober haar gegeven had in de kassa: girl by herself. Meisje alleen.

Ze deelde de rekening nu op Twitter omdat ze dat niet van enig fatsoen vindt getuigen. “Deze omschrijving is zo respectloos”, schrijft ze. Haar frustratie werd al snel gedeeld door een hoop mensen, want de tweet kreeg meer dan 600.000 likes. Velen gaven haar ook gelijk. “Moeten ze dat nu echt benadrukken? Vinden ze dat je je moet schamen”, schrijft bijvoorbeeld iemand. “Ik ben die persoon ook”, schrijft iemand anders. “Veel liefde voor iedereen anders die alleen op café of restaurant gaat.”

Er kwam ook tegengas van mensen die er niets verkeerd aan vonden. “Obers zoeken gewoon een snelle en eenvoudige manier om je te herkennen.”