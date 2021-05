50+Genk viert 1 mei met versgebakken wafels

Al sinds 1889 viert men in vele landen en regio de Dag van de Arbeid, ook in Vlaanderen en Limburg. Ook onze huidige senioren hebben in het verleden hun steentjes bijgedragen tot de welvaart en welzijn van velen en dat verdient een dankwoordje. Daarom verraste 50+ Genk alle leden met versgebakken wafels. “Wij wensen iedereen een fijne maand mei met heerlijke wafel erbij. Een goede gezondheid, veel geluk en liefde en tot binnenkort als corona verdreven is.”