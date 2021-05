Leerlingen De Wikke Maaseik volgen hele dag buiten les

Op donderdag 29 april was het buitenlesdag en daar deed ook BuBao de Wikke in Maaseik graag aan mee. Al was het koud, de klas van juf Veerle bleef bijna de hele dag buiten.

“We startten met een verkeersbordenwandeling in de buurt van de school”, klinkt het in de klas van Danté, Dony, Dries, Lovely, Lucas en juf Veerle. “Twee kinderen werden onze gps en toonden ons de te volgen weg, drie andere leerlingen werden de verkeersbordenfotografen. Dan volgde er nog een wiskundeles op de speelplaats waarbij allerlei hoogtes, breedtes en lengtes gemeten werden.”

“In de namiddag wandelden we richting de Maas onder een koude, gure aprilwind. Daar leerden we over de stroming van de Maas, de gevaren en de pleziertjes van deze rivier, de plantengroei in en rond de Maas, hoe bruggen gebouwd worden, hoe je stenen kan keilen en mochten we kennismaken met een eendenfamilie die even dag kwamen zeggen. Zo werd het een koude, maar leerrijke buitendag. Moeten we zeker nog eens doen met een zomerzonnetje erbij”, besluit het klasje.