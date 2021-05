Rekenaars De Kleurenboom in top 100 kangoeroewedstrijd

Gemotiveerde rekenaars uit het vijfde en zesde leerjaar van BS GO! De Kleurenboom namen ook dit jaar op 18 maart deel aan de kangoeroewedstrijd. Deze week werden de resultaten en prijzen bekend gemaakt. Zes leerlingen van de school eindigden in de top 100 van Vlaanderen.

In totaal namen 24 kinderen van de derde graad van De Kleurenboom deel aan de wedstrijd. Deze editie van de kangoeroewedstrijd was alweer een succes voor de school. De leerlingen behaalden allemaal knappe resultaten. Een leerling uit het zesde leerjaar behaalde de maximumscore. Zij kreeg van de organisatoren een daguitstap naar de dierentuin met het hele gezin cadeau. Verder belandden er in totaal zes leerlingen in de top 100 van Vlaanderen. De kinderen verdienen allen een dikke pluim voor hun inzet en hun behaalde resultaat.