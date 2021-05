Genk in Kisaro: ontwikkelingssamenwerking in coronatijd

In Rwanda is de pandemie behoorlijk onder controle. Er waren iets meer dan 25.000 besmettingen, 335 mensen overleden en de vaccinatie is bezig. Toch heeft het landbouwproject in Kisaro flink te lijden onder corona. Door de strenge regels konden de groenten die er gekweekt worden een half jaar lang niet naar de markt in Kigali gebracht worden en dat drukt op de inkomsten. Bovendien zijn er voor de veldwerkers plaatsen ingericht worden om regelmatig hun handen te wassen en op de werkplaatsen moet iedereen een mondmasker dragen. Toch loopt alles vrij vlot en is het eerder de klimaatverandering die de droge en regenseizoenen door elkaar haalt die de mensen angst inboezemt.

Digitale vergaderingen

Ook in België verandert corona de werking grondig: er kunnen haast geen activiteiten meer ingericht worden die geld opbrengen en de voordrachten die anders op tal van plaatsen over het project gegeven werden, vallen weg. Ook de vergaderingen verlopen allemaal digitaal, hoewel dat ook voordelen heeft: de mensen uit Rwanda kunnen nu mee vergaderen dankzij de nieuwe technologieën. Het is ook niet zo gemakkelijk om er op bezoek te gaan, waardoor ook de technische ondersteuning gedeeltelijk wegvalt. Het voordeel is natuurlijk dat de mensen in Rwanda daardoor noodgedwongen zelfstandiger worden.

Toch ziet de situatie er van langsom beter uit. Gerard Moerman, gepensioneerd ingenieur en verbindingspersoon tussen het Genkse comité en het project in Rwanda is op 1 mei weer naar Kisaro vertrokken. Tweemaal gevaccineerd en gepakt en gezakt stapte hij op het vliegtuig. In Kisaro zal hij de bouwwerken aan de school van Murama, die uitgevoerd worden door de bouwploeg van het project, verder in goede banen leiden.