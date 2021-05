Frankrijk zet nieuw stapje in versoepeling van maatregelen

De Fransen kunnen vanaf maandag genieten van enkele versoepelingen van de maatregelen in de strijd tegen de coronapandemie.

Het is de Fransen vanaf maandag opnieuw toegestaan zich verder dan 10 kilometer van huis te begeven, en vervallen de beperkingen op reizen tussen de verschillende regio’s. Ook middelbare scholen heropenen de deuren, al of niet met alternerend fysiek en afstandsonderwijs. De avondklok, die om 19 uur in gaat, blijft evenwel van kracht.

De versoepelingen zijn mogelijk dankzij een trage daling van het aantal hospitalisaties. Zondag werden er in Frankrijk 113 overlijdens door Covid-19 gerapporteerd, het laagste aantal sinds oktober.

Toekomst

In principe zijn er op 19 mei verdere versoepelingen. Dan zou de avondklok wel versoepeld worden (naar 21 uur), en zou de horeca weer terrassen mogen openen. Er zouden dan wel maximaal zes personen rond een tafel mogen zitten. Tegelijk zouden ook musea, theaters en filmzalen opnieuw de deuren mogen openen, en kunnen opnieuw sportevenementen plaatsvinden. Binnen mogen er dan maximaal 800 mensen aanwezig zijn, buiten mogen dat er duizend zijn.

Op 9 juni komt er dan een nieuwe stap. De avondklok gaat dan om 23 uur in, cafés en restaurants mogen dan ook mensen binnen ontvangen, zij het maximaal met zes rond een tafel. Sportzalen kunnen dan ook opnieuw open, en er mogen opnieuw culturele, sportieve en recreatieve evenementen gehouden worden, zij het met beperkingen. Ook buitenlandse toeristen die een negatieve test of bewijs van vaccinatie kunnen voorleggen, zijn dan opnieuw welkom.

Vanaf 30 juni vervalt de avondklok, en mogen mensen met duizend samenkomen als ze een “gezondheidspaspoort” kunnen voorleggen: dat wil zeggen een negatieve coronatest of een bewijs van vaccinatie. Discotheken zouden voorlopig nog wel dicht blijven.