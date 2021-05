Hele maand mei Haspengouwse Gordel in Binderveld

Ook in 2021 geen grootse Haspengouwse Gordel omwille van corona. Maar geïnteresseerden kunnen wel individueel of met hun bubbel de hele maand mei wandelen of fietsen.

De Landelijke Gilde Van Binderveld werkt ook dit jaar mee aan de Haspengouwse Gordel. In normale tijdens was dit een fiets- en wandelevenement dat duizenden bezoekers lokte, maar dat kan nu niet. “Enkele dorpen, zoals Binderveld, organiseren voor deze special editie van de Haspengouwse Gordel nu lokale wandelingen en fietstochten in de maand mei” zo zegt Urbain Bangels van de Landelijke Gilde. “Op die manier kunne mensen toch deelnemen, maar in kleine groepjes en gespreid over een langere periode. Wandelaars kunnen kiezen voor een traject van 6 of 8 kilometer, en voor fietsers is er en toch uitgestippeld van 57 kilometer. De startplek voor de wandelingen bevindt zich aan de hondenschool in de Raasbeekstraat, daar staat ook een infobord. De wandelingen zijn bewegwijzerd. De fietstocht loopt langs fietsknooppunten en start aan fietsknooppunt 545 aan de molen van Binderveld”, zo besluit Urbain. len