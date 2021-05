Vlak bij het doorkijkkerkje in Groot-Loon kwam protest tegen het vele zwerfvuil in de buurt. Met zwarte vlaggen en een ‘provocerend kunstwerk’ van petflessen en drankblikjes werd het visueel voorgesteld. De Loonse natuurliefhebbers vragen het gemeentebestuur fors te investeren in vuilbakken op de drukst bewandelde wandelwegen.