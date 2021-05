Hij was er vaak dicht bij maar winnen lukte Geraint Thomas niet meer sinds hij in juli van 2018 indruk maakte met dubbele ritwinst en de eindzege in de Ronde van Frankrijk. Maar de eind deze maand 35 jaar wordende kopman van Team Ineos zette zondagmiddag de puntjes op de i met de eindzege in de Ronde van Romandië. Ploegmaat Richie Porte en Fausto Masnada (Deceuninck - Quick Step) vervolledigden het podium.